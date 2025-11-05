サンリオキャラクターズと「不二家」のマスコットキャラクター“ペコちゃん”がコラボレーションしたアイテムが、11月中旬頃から、全国の雑貨店、書店などで発売される。【写真】手帳デコにぴったりなアイテムも！コラボ商品一覧■紙文具のやさしい質感が魅力今回古川紙工より登場するのは、ペコちゃんとサンリオキャラクターズが“おそろいポーズ”で並んだ、仲良しな雰囲気と特別感あふれるコラボシリーズ。ラインナップ