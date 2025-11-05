佐賀県警唐津署は4日夜、唐津市の50代男性が通信事業者や警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、約500万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、9月中旬、被害者の携帯に通信事業者を名乗る男から電話があった。「携帯電話を利用停止にする」「身に覚えがない番号であれば、警察に連絡する」などと言われた。その後、警察官を名乗る男から電話があり、交流サイト（SNS）に誘導されてビデオ通話をする