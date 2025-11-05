10月5日の東京株式市場で、日経平均株価は一時下げ幅が1500円を超える大幅な値下がりとなっています。【映像】一時1500円超の値下がり日経平均株価は、4日のニューヨーク市場でハイテク関連株が値下がりした流れを受けて、半導体とAI関連の銘柄が大きく値下がりしました。下げ幅は一時1500円を超えて、5万円を割り込みました。（ANNニュース）