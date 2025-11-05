◆欧州ＣＬ▽リーグフェーズ第４節リバプール１―０Ｒマドリード（４日、アンフィールド）リバプールがＲマドリードとの屈指の強豪対決を制した。前半２７分、右からの折り返しをＭＦソボスライが狙うも、ＧＫクルトワが好セーブ。３７分、４３分にもソボスライが右足でシュートを放つも、いずれもクルトワに防がれた。Ｒマドリードは、４５分にＭＦベリンガムがドリブルでＰＡ内に進入し、シュートを放つも、これはリバプ