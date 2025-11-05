佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5日の天気をお伝えします。「スーパームーン」5日の夜の月はスーパームーンです。一年で最も大きく見える満月です。ちなみに、ことし最も小さい満月は4月でしたが、今夜の満月はそれよりも直径が14％も大きいのです。「天気の予想」朝は雲が多いものの、午後になるとだんだんとれてきます。夜もすっきり晴れて、天体観