東京時間10:27現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝19706.00（-269.00-1.35%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3948.60（-11.90-0.30%） ※東京金先物は5分程度の遅れ リスク警戒の流れからNY金先が続落、円高もあって東京金も弱い