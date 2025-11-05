１０月２８日、黒竜江省嘉蔭県を流れる黒竜江の空を彩る銀河。（ハルビン＝新華社配信／李紹軍）【新華社ハルビン11月5日】中国最北の黒竜江省では、秋の夜空に満天の星が瞬き、静けさと壮麗さが溶け合う光の絵巻が広がっている。１０月３１日、黒竜江省富錦市で、銀河を観賞する写真愛好家。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）１０月２９日、黒竜江省チチハル市を流れる嫩江（のんこう）の空を彩る銀河。（ハルビン＝新華社配信