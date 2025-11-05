5日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台前半で取引された。午前10時現在は前日比35銭円高ドル安の1ドル＝153円23〜25銭。ユーロは1円09銭円高ユーロ安の1ユーロ＝175円95銭〜176円01銭。日経平均株価が大幅下落したことで、比較的安全な資産とされる円を買ってドルを売る動きが優勢だった。外為ブローカーは「投資家がリスク回避姿勢を強め、円買いが進んでいる」と話した。