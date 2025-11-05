UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は4日、リーグフェーズ第4節1日目を各地で開催。バイエルンとアーセナルが開幕4連勝を達成し、パリSGとレアル・マドリーが初黒星を喫した。ともに開幕3連勝同士のパリSG(フランス)とバイエルン(ドイツ)が激突した一戦は、FWルイス・ディアスの2得点でバイエルンが2点を先行。L・ディアスが退場して数的不利に陥ったものの、パリSGの反撃をMFジョアン・ネベスの1点に抑え、2-1の勝利を収めた。