ＬＩＮＥヤフーが冴えない。４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が９９５３億６７００万円（前年同期比７．６％増）、最終利益が１３８３億１３００万円（同５８．５％増）だった。大幅な最終増益となったが、買い上がる姿勢は限られた。ＰａｙＰａｙ関連の事業を展開する戦略事業が順調に成長し業績を押し上げた。一方、主力のメディア事業の７～９月期は