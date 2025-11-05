東計電算が反落している。４日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を６０億７４００万円から６１億５４００万円（前期比１０．４％増）へ、純利益を４８億３００万円から５０億６８００万円（同１２．７％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６２円５０銭から７８円５０銭（年１４１円）へ引き上げたが、材料出尽くし感から売られているようだ。 受注状況や検収予定を見直した結果、売上高