５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円２４銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル安・円高となっている。 ４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円６７銭前後と前日に比べ５５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。為替介入を警戒したドル売り・円買いは一巡したものの、米株安や米金利低下が重荷となり戻りは鈍かった。 この日の