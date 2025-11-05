ＦａｓｔＦｉｔｎｅｓｓＪａｐａｎが５連騰している。月刊誌「選択」１１月号で、非公開化に関する記事が掲載されたことが材料視されているようだ。これに対し会社側では、「当社が公表したものではない。非公開化の可能性を含め企業価値の向上に資するさまざまな選択肢を常に検討しているが、現時点で開示すべき事実はない。開示すべき事実が発生したら、速やかに公表する」とのコメントを発表している。 出所：MINKABU