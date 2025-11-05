コメリがしっかり。４日の取引終了後に発表された１０月度の月次状況で、既存店売上高が前年同月比１．１％増となり、３カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。 気温の低下に伴い、暖房用品や冬季用寝具、冬関連小物などの季節商品の販売が牽引役となった。また、秋冬の野菜苗の販売が堅調に推移するとともに、支柱や防虫ネットなどの関連資材の需要増加も売り上げを下支えした。なお、全店売上高は同２．２％