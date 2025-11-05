レーシングドライバー → パイロット中嶋大祐 インタビュー 後編（全３回）父は国内レースで圧倒的な強さを発揮し、日本人初のフルタイムF1ドライバーとなった中嶋悟さん。兄も元F1ドライバーで、世界耐久選手権（WEC）で日本人初のチャンピオンとなり、ル・マン24時間レースで３連覇を達成した一貴さん。そして中嶋家の次男、大祐さんも国内最高峰のスーパーフォーミュラやスーパーGTで活躍していたが、2019年11月末、30歳を