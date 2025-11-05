「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」は、サンリオの「ハローキティ」や「シナモロール」といった大人気7キャラクターが登場する限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で11月中旬より入荷次第販売開始する。サンキューマート×サンリオサンキューマートは、‟日常をもっと楽しく”をテーマに、『