お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。初発症した痛風について改めて「地獄の痛み」とつづった。古坂は1日の更新で「…痛風。。きっとこれが。。」と切り出し、「全く歩けない。どころか…眠れない。。痛み止め飲むとほんの数時間和らぐ…足の親指に蠍がいて、定期的に刺してくるような痛み。こりゃまいった」と症状を説明した。3日には「右足だけ太った。痛風、なんだよ！！