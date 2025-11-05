訪日したトランプ大統領にも防衛費増額を伝えた（写真：代表撮影（写協大代表））10月21日に高市早苗内閣が発足した。その前日に、自民党は日本維新の会と連立政権合意書を取り交わし、自維連立政権を樹立したものの、日本維新の会は閣外協力という立場をとった。その結果、大臣・副大臣・政務官はみな、自民党議員で占めることとなった。現行の政務三役制となった2001年の省庁再編以降、初めてのことである。高市内閣の船出は、ガ