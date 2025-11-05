中国人民解放軍が台湾上陸を仮定した実戦型軍事訓練で四足ロボットの「オオカミロボット」を初めて投入したと、中国国営メディアが4日報じた。中国中央TV（CCTV）軍事チャンネルによると、東部戦区陸軍第72集団軍傘下の「黄草嶺英雄連」は最近実施した上陸作戦訓練でオオカミロボットを先頭に置いて障害物を突破し、敵陣に突撃する場面を公開した。中国兵器装備グループ（CSGC）が開発したオオカミロボットは重さ約70キロ、積載能