世界的な物流会社UPSが運航する貨物機が4日（現地時間）、米ケンタッキー州ルイビル国際空港を離陸中に墜落したとCNNなどが報じた。米連邦空港局（FAA）の声明によると、UPS2976便は午後5時15分ごろ、ホノルルのダニエル・K・イノウエ国際空港に向かう途中で墜落し、現場では大きな火災が発生したという。UPSの声明によれば、航空機には乗務員3人が搭乗しており、現在のところ負傷者や死傷者は確認されていないとした。一方、地元