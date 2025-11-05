「Happyくじ」から、「Before the Christmas Party」をテーマにした『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』が登場！2025年は、パーティーの準備を楽しむ「ミッキーマウス」たちのおめかしデザインです☆2025年11月8日(土)より、ファミリーマート、ミニストップ、イオンなどで順次発売されます。 Happyくじ「DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025」 価格：1回 850円(税込)発売日：2025年11月8日(土)より