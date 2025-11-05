女優の菊池桃子（57）が4日、自身のインスタグラムを更新。9歳上の元官僚の夫との結婚記念日を報告した。「結婚記念日。美味しい和食と穏やかな時間」とつづり、夫婦ショットを投稿。「旅ももっとしようと思います」と記し、「#結婚記念日」と添えた。菊池は9歳年上で元内閣審議官の新原浩朗氏と19年に再婚。前夫、プロゴルファーの西川哲との間に1男1女をもうけている。先月には新原氏と夫婦で、秋の園遊会に出席した姿も