今秋のドラフト会議でヤクルトからドラフト１位で指名された松下歩叶内野手（２２）＝法大＝は、強打と勝負強さを売りとする無限の将来性を秘めたスラッガーだ。そんな若武者と球団レジェンドの青木宣親ＧＭ特別補佐（４３）との不思議な縁に迫る。期待の大型三塁手が新生・池山ヤクルトに加わる。ドラフト１位・松下。今年の日米大学野球選手権で日本代表の主将を務め、ＭＶＰを獲得した強打者だ。まるで運命の糸に導かれた