法外な金利で金を貸し付けたとして、警視庁は５日、韓国籍で東京都港区赤坂、職業不詳の男（５２）ら男３人を出資法違反（超高金利など）容疑で再逮捕した。３人が新宿区歌舞伎町の風俗店で働く女性らに少なくとも計約１０００万円を貸し付け、違法利息を含む約４０００万円を回収したとみている。同庁幹部によると、３人は昨年１１月、２０歳代の女性に３２万円を貸し付け、法定の上限を大幅に超える８万円の利息を受け取るな