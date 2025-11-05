とちぎテレビ ４日午前８時ごろ那須町伊王野を流れる三蔵川で近くを通りかかった女性から「車が橋の下に落ちている」と警察に通報がありました。 警察と消防が現場に駆け付けたところ、川の中にあったワンボックスカーの中から埼玉県深谷市に住む会社員の６６歳の男性が遺体で見つかりました。 警察によりますと、車は上下が逆さまになっていて、ガラスが割れていたということです。 川の深さは３０センチほどで、