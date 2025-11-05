とちぎテレビ 栃木県内の焼き肉チェーンで無銭飲食を繰り返したとして、詐欺の疑いで、逮捕されていたサッカーＪ３栃木シティなどの育成組織で専門学校の「ＣＩＴＹＦＯＯＴＢＡＬＬＡＣＡＤＥＭＹ」に通っていた１８歳から２０歳の元・学生４人について、警察は、６月から９月までに合わせて１２件の犯行と、１４万５千円余りの被害を確認し、４日までに宇都宮地方検察庁に送検しました。 ４人は犯行当時