ＯＲＩＧＡＭＩの町づくりを進めている上三川町が、誕生して今年で７０周年となったのを記念して３日、式典が開かれました。 ＯＲＩＧＡＭＩプラザで開かれた町政７０周年記念式典には、星野光利町長ら町の関係者と福田富一知事をはじめ近隣の首長など、およそ２００人が出席しました。 上三川町は１９５５年、昭和３０年４月に町村合併促進法により、当時の上三川町と本郷村、明治村が合併し誕生しました。 式典で星野町長はこ