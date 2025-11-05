モデルでタレントの滝沢カレン（33）が、4日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!2時間SP」（火曜午後8時）に出演。第1子誕生後、初のテレビ出演となった。滝沢は8月、自身のSNSで第1子の誕生を報告。司会の明石家さんまが「カレンちゃん、どうもおめでとうございます」と祝うと、スタジオからは大きな拍手。滝沢は「ありがとうございます」と笑顔で頭を下げた。続けてさんまが「まだお子さんは4カ月？」と子どもについて聞くと