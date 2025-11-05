任期満了に伴う市貝町の町長選挙が４日告示され,、新人２人が立候補し一騎打ちの選挙戦に突入しました。 市貝町の町長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも新人で無所属の元町の職員の軽部修氏（６１）と、元町議会議員の小塙斉氏（６４）の２人です。 元町職員の軽部氏は、市貝町文谷の選挙事務所で出陣式を行い、地元の県議会議員や町会議員、それに近隣の町の町長など、およそ８０人を前に第一声を上げました。 軽部氏