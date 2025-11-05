栃木県内でも後を絶たない特殊詐欺などの被害を防ごうと、栃木県警と銀行が連携して、４日から、ＡＴＭを利用する人向けの注意喚起を始めました。 宇都宮市の足利銀行本店です。多くの人がＡＴＭを利用しに訪れる中、４日から始まったのは… 現金の振り込みや引き出しを行う際に、『「必ずもうかる」「ＡＴＭから電話して」などと言われていないかと確認する画面が、足利銀行のすべてのＡＴＭで表示されるようになりました。 足