お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が5日までに、インスタグラムを更新。病が悪化し、10月5日に足を切断したことが明らかになった、お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（50）に相方の庄司智春（49）と会いに行ったと報告した。品川は、ハチミツ二郎を交えた3ショットを公開。3人は、NSC吉本総合芸能学院東京1期の同期で「品川庄司でハチミツ二郎に会いに行ってきた。東京NSC1期生の3人思い出話に花が咲き。二郎