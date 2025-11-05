野生イノシシから豚の伝染病・豚熱が広がるのを防ごうとワクチンの空中散布が４日、日光市などの山林で始まりました。 ヘリコプターを使った豚熱のワクチン散布は野生イノシシから養豚場に感染が広がるのを防ぐため栃木県が人の立ち入りが難しい山間部で毎年、行っています。 ワクチンは、イノシシの好物のトウモロコシの粉で覆ったもので、作業員が２８５０個をヘリコプターに積み込みました。 豚熱は、感染力が強