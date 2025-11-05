俳優佐藤健の初のアジアツアー「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING−ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」のソウル公演が8日、KBSアリーナで開かれる。1日の台北インターナショナルコンベンションセンターを皮切りにアジアツアーをスタート。いよいよ韓国公演が迫り、韓国メディアも韓国内の盛り上がりを報じている。3000席全席は売り切れで、爆発的な人気だという。韓国メディアTVリポートは5日「レジェンド俳優・佐藤健がいよ