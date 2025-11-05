◆KITTEで、約65,000球のLEDが輝く「WHITEKITTE」！白銀の世界に訪れたかのような没入体験を「1階アトリウム」イメージJPタワー商業施設「KITTE」では、2025年11月20日（木）から12月25日（木）までの期間、クリスマスイベント「WHITEKITTE」を開催する。「眩いばかりの白銀世界、草原のクリスマス」をテーマに、約65,000球のLEDが輝き、クリスマスと日本の冬景色が調和する美しい空間に。本物のもみの木を使用したクリスマス