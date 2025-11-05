◆インターコンチネンタル横浜Pier 8（ピアエイト）の冬アフタヌーンティー。雪のような純白スイーツ、ミルフィーユなどインターコンチネンタル横浜Pier 8のレストラン＆バー「Larboard（ラーボード）」では、「Larboard Afternoon Tea 〜Solstice〜（ソルティス）」を2025年12月2日（火）から2026年3月2日（月）まで開催。旬の食材を味わえるセイボリーと食感、味わいの違いが楽しいスイーツのほか、温かいポテトグラタンや「シェ