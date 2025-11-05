北海道・苫小牧警察署は2025年11月5日、銃刀法違反の疑いで白老町に住む無職の30歳の男（住所・職業・年齢いずれも自称）を現行犯逮捕したと発表しました。男は5日午前2時半ごろ、正当な理由がないにも関わらず白老町萩野の公民館の敷地内で約30センチメートルの包丁1本を所持した疑いが持たれています。調べに対し男は「包丁を持ち出して外に出たことは間違いありません」と容疑を認めています。男が逮捕される約30分前には