兵庫県加古川市の国道で車14台が絡んだ死傷事故で、信号待ちの車列に突っ込んだとみられる車を運転し、死亡した男性（78）が事故前に「意識を失ってハンドルにもたれかかる状態だった」と同乗者が証言していることが5日、捜査関係者への取材で分かった。県警によると死亡したのは同市別府町新野辺の無職岡本年明さん。衝突された車のドライブレコーダーには岡本さんの車が速度を落とすことなく車列に突っ込み、次々と衝突する