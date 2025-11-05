今年度のクマの出没件数が、過去最多を上回るペースで増加しています。政府も対策に本腰を入れ始め、自衛隊は5日にも秋田県で活動を開始。ただ、銃撃を行うことや武器の携帯は想定されていません。ライフル銃を扱える機動隊員による駆除も検討されています。■2023年度の同じ時期の約1.6倍小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員「環境省は、今年4月〜9月のクマの出没件数が2万件を超え、2023年度の同じ時期の約1.6倍という過去最多