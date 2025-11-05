ケヤキ並木が美しい定禅寺通＝８月、仙台市青葉区こと文学に関していえば、杜（もり）の都仙台は青春小説の街である。それも青春を謳歌（おうか）するのではなく、悩み考えるタイプの若者たちの。佐伯一麦（かずみ）の三島由紀夫賞受賞作『ア・ルース・ボーイ』（１９９１年／小学館Ｐ＋ＤＢＯＯＫＳ）は中でも鮮烈。〈ぼくは十七。いま、坂道の途中に立っている〉。そんな一文ではじまるこの小説は、同い年のガールフレンド