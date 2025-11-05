女性は「母性本能をくすぐるタイプ」の男性に弱いと言われます。でも、「ワイルドなタイプ」「甘えん坊なタイプ」などと違い、どんな行動が女性の母性本能を刺激するかはわかりにくいもの。ましてや初対面の合コンの場でそれを実践するのは、かなりハードルが高いと言えそうです。そこで今回は、女性からのアンケートをもとに「合コンで女性が母性本能をくすぐられる行動」を探ります。【１】「合コンってあんまり来たことなくて」