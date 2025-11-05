高市早苗首相が「ゼブラ柄」！？おしゃれジャケットに注目が集まった。４日は各会派からの代表質問に出席し、首相に就任して初となる国会論戦を交わした。また「日本成長戦略会議」を設置し、初会合を首相官邸で開いた。この日の高市首相は、ストライプのジャケット姿。モノトーンでも個性的なデザインだ。ネット上では「ストライプのスーツ着てらっしゃる」「高市総理、スーツやジャケットはどちらのをお召しなのかしら？