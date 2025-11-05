くふうハヤテは５日、トライアウト２次試験を本拠地の静岡・ちゅ〜るスタジアム清水で行った。１次試験の合格者３５選手とＮＰＢ球団へ所属した経験がある７選手、くふうハヤテからの再受験組２選手、あわせて４４選手が参加した。今回が最終試験となり、合格は１２月までに発表される予定だ。ＮＰＢ球団に所属した選手は以下の通り。阪神から鈴木勇斗投手（２５）、佐藤蓮投手（２７）、ＤｅＮＡから今野瑠斗投手（２１）、中