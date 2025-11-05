５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、松江を離れたはずの雨清水家のタエ（北川景子）の衝撃姿が描かれた。この日の「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）の女中候補として、トキ（高石あかり）に白羽の矢が立つ。なみ（さとうほなみ）は百姓の娘だったが、実はヘブンは士族の娘を希望していたことが判明。そのため錦織（吉沢亮）はトキに女中になってほしいと頼む。しかも給金は月２０円。花田旅