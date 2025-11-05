【山田美保子のミホコは見ていた！】「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）の終了決定には多くの視聴者から落胆の声があがっているが、それ以上にガッカリしているのはタレントや所属事務所ではないか。ごく一部の下戸を除き出演者全員がグラスを片手に、番組特製の“酒瓶ルーレット”により順番が回ってくると、居酒屋で繰り広げられるようなトークをノリノリで展開。結果、他の番組では話せなかったとっておきのネタや、