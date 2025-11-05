囲碁の藤沢里菜女流本因坊（27）に星合志保四段（28）が挑戦している第44期女流本因坊戦（共同通信社主催、JA共済連、共栄火災協賛）5番勝負の第5局は5日午前9時、東京都千代田区の日本棋院で始まった。シリーズ成績は、ここまで2勝2敗のタイ。藤沢女流本因坊が6連覇を果たすか、星合四段が奪取するか。第5局は黒番、白番を決める「握り」が改めて行われ、藤沢女流本因坊が黒番に。初手、右上隅星で大一番がスタートした。