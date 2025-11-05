四季折々の花が楽しめる三重県津市のかざはやの里では、コスモスの花が満開を迎え、訪れる人を楽しませています。かざはやの里では園内の東側に今シーズンからコスモスエリアを整備しました。20年間、来場者から「秋の花を見たい」との要望が多かったことから満を持しての公開で、ウメ、フジ、アジサイ、そしてコスモスと、文字通り「四季折々の花が楽しめる」花園となりました。広さは7000平方メートルで、元はゴルフコースだった