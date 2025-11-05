三重県津市で地元の園児たちが秋の味覚「サツマイモ」の収穫体験が行われました。ネッツトヨタ三重では「地域を幸せにし、守っていく」ことを目的に、去年から津市にある白山こども園の子どもたちを対象にサツマイモの収穫体験を行っていて、今年は年中クラスの27人が参加しました。今回収穫したサツマイモは、ネッツトヨタ三重の社員らが6月に苗を植え、草刈りなどの手入れをしてきたものです。4日は、紅あずまと安納芋合わせて12