私はモモコ。高校1年生の娘ユウは、友だちグループで来月アミューズメントパークへ遊びに行く計画を立てているようです。ただ幼なじみのアリサちゃんはその費用を出してもらえないらしく、ユウが「お金を貸してあげたい」と言い出しました。私はアリサちゃんのお母さんであるナツミさんに、それとなく「お金を出してあげてほしい」と伝えました。しかし断られたあげく「ちゃんと引き締めないと浪費家になるよ？」と返されてしまっ