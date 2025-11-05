5日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後から大幅に下落し、午前10時過ぎに5万円の大台を割り込んだ。下げ幅は一時2000円を超えた。AI需要の広がりへの期待感から株価が上昇していたが、ITや半導体などAI関連企業で相次ぐ莫大な投資に警戒感が広まり、株価が割高になっているとの懸念から、アメリカ市場でハイテク関連銘柄を中心に株価が下落し、東京市場にも波及した形だ。