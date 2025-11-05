今日5日午前9時現在、台風25号が発生中。今後西よりへ進み、日本へ直接の影響はなさそうです。さらにカロリン諸島には新たな熱帯低気圧があり、今後台風に発達する見込み。過去には11月に6個の台風が発生したこともあり、まだまだ台風の発生に油断できません。台風25号は西へ日本へ直接の影響はなし1日に発生した台風25号は、今日5日午前9時現在、南シナ海を強い勢力で1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は970